LONDON – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, tidak mempermasalahkan timnya takluk 0-1 dari Chelsea di pekan 11 Liga Inggris 2017-2018, Senin (6/11/2017) dini hari WIB. Sebab menurut Mou –sapaan akrab Mourinho, Man United saat ini masih menduduki posisi dua hingga Liga Inggris 2017-2018 memasuki pekan 11.

“Kami masih menduduki posisi dua, bukan lima, tujuh atau delapan. Masih ada 18 tim yang berada di posisi lebih sulit ketimbang kami,” kata Mourinho mengutip dari laman resmi Manchester United, Senin (6/11/2017).

Namun, kekalahan dari Chelsea plus beberapa jam sebelumnya Manchester City mengalahkan Arsenal 3-1, The Red Devils –julukan Man United– semakin tertinggal dari sang rival sekota. Saat ini Man United yang mengoleksi 23 angka di posisi dua, terpaut delapan poin dari The Citizens –julukan Man City– di posisi puncak.

Perbedaan delapan poin terjadi karena Man United menghadapi lawan-lawan berat dalam kurun satu bulan terakhir. Sebelum menghadapi Chelsea, Man United menundukkan Tottenham Hotspur 1-0 pada Sabtu 28 Oktober 2017 malam WIB.

Bahkan pada dua minggu sebelumnya, Man United juga harus bertandang ke markas Liverpool. Saat itu skor akhir sama kuat 0-0.

Sekarang menarik melihat respons Man United setelah hanya meraup empat poin dari tiga laga kontra pesaing langsung memperebutkan trofi. Sebab Man City justru trengginas saat bertemu lawan selevel. Sebelum menumbangkan Arsenal 3-1, The Citizens membungkam Liverpool 5-0 dan Chelsea 1-0.

