LONDON – Chelsea menatap laga sarat gengsi kontra Manchester United di lanjutan Liga Inggris musim 2017-2018 dengan kritikan dari sejumlah pengamat. Ya, klub dengan julukan The Blues tersebut baru saja meraih hasil minor dari AS Roma di matchday keempat Grup C Liga Champions 2017-2018.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadio Olimpico tersebut, Chelsea harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Roma. Yang mana kekalahan tersebut membuat peluang Chelsea lolos ke babak 16 Besar Liga Champions musim ini terancam.

Baca Juga: Chelsea Kedatangan Tamu Man United, Antonio Conte: Saya Tidak Suka Kekalahan

Belum sembuh betul luka Chelsea dari kekalahan telak Roma, mereka sudah dihadapkan laga sengit lainnya dengan melawan Man United. Chelsea pun dituntut untuk bisa meraih kemenangan demi tetap menjaga kans mereka mempertahankan titel Liga Inggris musim ini.

Mengetahui kondisi tersebut lantas mendapatkan langsung dari manajer Chelsea, Antonio Conte, beberapa saat lalu. Ia pun menuntut agar seluruh pemain Chelsea untuk bisa melupakan hasil buruk di Roma ketika melawan Man United pada malam nanti WIB.

Baca Juga: Jelang Bertandang ke Markas Chelsea, Martial: Man United Akan Berusaha Raih Kemenangan

“Jujur, saya pikir bahwa babak kedua melawan Roma itu buruk dalam berbagai aspek berbeda. Namun saya pikir terkadang ini bisa terjadi. Hal yang paling penting adalah anda tak melihat lagi situasi seperti ini,” jelas Conte, seperti disadur dari Mirrors, Minggu (5/11/2017).

“Kami bermain benar-benar bagus di babak pertama lawan Roma dan kami tertinggal 0-2, jujur, saya lebih khawatir setelah babak pertama di Stamford Bridge ketika kami unggul 2-1, tapi tak mengontrol permainan,” lanjut manajer berkebangsaan Italia tersebut.

“Sebaliknya, kami lebih percaya diri di babak kedua. Namun babak kedua justru sangat negatif. Tapi itu sekarang adalah masa lalu. Sekarang ini penting untuk mempersiapkan dengan sangat baik melawan Manchester United dan mencoba untuk melakukan hal terbaik pada laga nanti,” imbuhnya.

(mrh)