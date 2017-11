MARSEILLE – Marseille menangguhkan sementara posisi Patrice Evra sebagai pemain mereka dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Hal itu setelah Evra kedapatan menendang kepala suporter Marseille saat timnya bersiap menghadapi Vitoria Guimaraes di matchday keempat Grup I Liga Eropa 2017-2018.

Pada Jumat 3 November 2017 dini hari WIB, Marseille menjalani laga tandang ke markas Vitoria. Ketika sedang melakukan pemanasan bersama rekan-rekannya, Evra tiba-tiba melompati papan iklan dan lantas menendang kepala suporter yang disinyalir sebagai fans Marseille.

Evra melakukan tindakan tersebut karena disebut-sebut mendapat perlakuan rasis dari fans. Meski mendapat perlakuan rasis, Evra dinilai klub seharusnya dapat menjaga emosi. Akibat dari tindak tanduk Evra tersebut, nama Marseille yang jadi taruhannya.

“Jacques-Henri Eyraud selaku Presiden Olympique Marseille bertemu Patrice Evra hari ini. Ia memberitahukan kepada Evra tentang penangguhannya sementara dari skuad Marseille,” seperti dimuat dalam resmi Marseille, mengutip dari Football Italia.

“Dalam penyelidikan internal, terlihat seorang provokator yang mengungkapkan ujaran kebencian ketika Evra dan rekan-rekannya sedang menjalani pemanasan. Namun, sebagai pemain profesional dan berpengalaman, Evra menanggapinya dengan cara yang tidak tepat. Klub akan melanjutkan penyelidikan,” tutup pernyataan dari Marseille.

Perlakukan rasis ini bukanlah yang pertama dialami Evra. Ketika memperkuat Manchester United pada Oktober 2011, ia mendapat perlakuan serupa dari penyerang Liverpool, Luis Suarez. Alhasil, Suarez dilarang FA membela Liverpool dalam delapan pertandingan.

It's all kicked off at Setúbal...



Patrice Evra showing good flexibility at 36 to kick a fan. 😳 #EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/Af9NhuPcZy— Oddschecker (@Oddschecker) November 2, 2017