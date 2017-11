GUIMARAES – Penggawa Olympique Marseille, Patrice Evra diganjar kartu merah oleh wasit usai kedapatan menendang kepala suporter saat timnya bertandang ke markas Vitoria Guimaraes di laga keempat penyisihan Grup I Liga Eropa 2017-2018. Evra tersulut emosi sehingga melakukan hal tersebut lantaran mendapat ejekan berbau rasis saat melakukan sesi pemanasan di Stadion D. Afonso Henriques, Jumat (3/11/2017) dini hari WIB.

Akibatnya, Evra yang sejatinya menjadi pemain cadangan tidak dapat membela Marseille di laga kontra Vitoria. Pemain berpaspor Prancis itu bak terjatuh tertimpa tangga manakala timnya menelan kekalahan tipis di pertandingan tersebut dengan skor akhir 0-1.

Seperti dilansir The Sun, Jumat (3/11/2017), sejumlah suporter melayangkan nyanyian bernada rasis kepada Evra selama setengah jam jelang pertandingan dimulai. Tak terima dengan cemoohan itu, Evra langsung naik pitam dan menendang salah satu suporter Marseille yang terus mencecar dirinya.

Terlihat dalam tayangan video, beberapa suporter tidak puas dengan performa Marseille dan Evra. Lantas, mantan pemain Manchester United itu langsung melakukan tendangan kungfu ke arah suporter tersebut meski sempat dicegah rekan setimnya. Alhasil kartu merah pun harus diterima Evra.

Berdasarkan laporan Opta, Evra menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah sebelum pertandingan dimulai dalam gelaran Liga Eropa. Bahkan tendangan pemain berusia 36 tahun itu disebut layaknya olahraga karateka.

0 - Patrice Evra is the 1st player to receive a red card before the kick off of a game in the history of the EL (2009/10). Karateka. pic.twitter.com/9Ii92bLnU7— OptaJean (@OptaJean) 2 November 2017