TENGGARONG – Mitra Kukar bertekad tidak membiarkan Bhayangkara FC meraih gelar juara Liga 1 2017 tanpa harus bersusah payah. Untuk itu, pelatih Mitra Kukar Yudi Suryata menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk bermain habis-habisan demi meraih kemenangan.

“Pemain kami pastinya punya motivasi lebih ketika menghadapi tim calon juara. Pemain harus tampil all out jangan sampai mempermudah Bhayangkara FC meraih juara. Kalau menang kemungkinan kesalahan yang lalu sedikit tertutupi. Kami akan berusaha memberikan perlawanan maksimal,” kata Yudi Suryata dalam jumpa pers jelang laga Mitra Kukar vs Bhayangkara FC di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang.

Yudi mengungkapkan, sudah mempersiapkan sebaik mungkin pemain yang akan diturunkan sore nanti, terlebih melawan Bhayangkara FC ini merupakan laga terakhir yang akan dimainkan di kandang Mitra Kukar. “Saya minta seluruh pemain tampil maksimal, jangan sampai punya kesan buruk di Tenggarong, kami berharap bisa mendapakan poin penuh,” katanya.

Ia menilai laga sore nanti adalah partai terberat selama dirinya menangani Mitra Kukar. Sebab calon lawan yang akan dihadapi memiliki motivasi tinggi usai mempecundangi Persela Lamongan dengan dukungan pemain yang mumpuni.

“Tim Bhayangkara FC cukup bagus, absennya satu atau dua pemainnya tidak masalah karena penggantinya selalu siap. Ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai yakni Paulo Sergio, Guy Junior, Sasojevic dan Lee yoo-joon,” katanya.

Kapten Tim Mitra Kukar, Bayu Pradana mengatakan sudah sangat siap untuk menjalani laga kandang terakhir di kota Tenggarong ini. “ Kami tidak ingin mengulang kesalahan, ini adalah pertandingan terakhir di kandang, kita akan coba bermain maksimal untuk meraih poin penuh,” katanya.

