MANCHESTER – Manchester United bakal bertandang ke markas Chelsea di laga pekan ke-11 Liga Inggris 2017-2018. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Stamford Bridge, Minggu 5 November 2017 malam WIB.

Saat ini, Man United menempati peringkat dua di klasemen sementara Liga Inggris 2017-2018. Klub berjuluk Setan Merah itu telah mengumpulkan 23 poin dan tertinggal lima angka dari Man City yang berada di puncak klasemen. Sementara Chelsea masih berkutat di posisi empat dengan raihan 19 poin.

Baca juga: Rekor Pertemuan Antonio Conte vs Jose Mourinho, Siapa Lebih Unggul?

Pelatih Man United, Jose Mourinho mengatakan melawan Chelsea menjadi pertandingan besar di pentas Liga Inggris. Terlebih pelatih berpaspor Portugal itu pernah menangani The Blues -julukan Chelsea- pada periode 2004-2007 dan 2013-2015.

Mourinho menilai pertandingan itu akan menjadi adu gengsi antarkedua klub. Ia pun mengaku siap untuk menghadapi Chelsea yang berstatus sebagai juara bertahan Liga Inggris 2016-2017.

“Ini menjadi hal besar karena ini merupakan pertandingan besar dan karena ini (Chelsea) sebagai lawan yang besar. Mereka adalah juara bertahan dan karena ini adalah salah satu pertandingan besar antara dua tim papan atas di negara ini (Liga Inggris). Tapi dari sudut pandang emosional saya, ini hanya sebuah pertandingan yang harus dihadapi,” kata Mourinho, seperti dilansir laman resmi Man United, Jumat (11/3/2017).

Baca juga: Sejumlah Penggawa Manchester United Dilanda Badai Cedera, Mourinho Tak Begitu Yakin Mereka Segera Pulih

Setan Merah bakal berusaha merebut poin penuh meski tampil di hadapan pendukung tim tuan rumah. Terlebih mereka baru saja meraih kemenangan atas Benfica (2-0) di matchday keempat Grup A Liga Champions 2017-2018.

Namun, The Blues -julukan Chelsea- juga bakal memberikan persaingan sengit di laga tersebut meski baru saja menelan kekalahan telak dari AS Roma(0-3) di Grup C Liga Champions musim ini. Sebelumnya, tim asuhan Antonio Conte itu meraih tiga kali kemenangan beruntun di Liga Inggris 2017-2018 atas Watford (4-2), Everton (2-1) dan AFC Bournemouth (1-0).

(fmh)