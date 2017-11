MANCHESTER – Manajer Manchester United, Jose Mourinho membuat perjudian dengan menurunkan pemain muda, Scott McTominay pada matchday keempat babak penyisihan Grup A Liga Champions 2017-2018 kontra Benfica di Stadion Old Trafford, Rabu 1 November 2017 dini hari WIB. Ternyata, perjudian yang dilakukan The Special One –julukan Mourinho– berbuah manis.

McTominay tampil luar biasa pada pertandingan tersebut. Berduet dengan Nemanja Matic di lini tengah, pemain 20 tahun itu sukses menjaga kedalaman The Reds Devils –julukan Man United.

Matic pun mengaku terkesan dengan performa yang ditampilkna McTominay. Mantan gelandang Chelsea itu bahkan tidak ragu menyebut pemain berpaspor Inggris itu bakal memiliki masa depan cerah.

“Saya pikir Scott (McTominay) aakn menjadi pemain yang luar biasa dan ia sudah menjadi pemain yang luar biasa. Ia masih sangat muda, penuh talenta dan memiliki fisik yang kuat,” puji Matic, seperti dikutip dari Goal, Jumat (3/11/2017).

“Saya ia adalah masa depan Manchester United dan saya menikmati bermain bersamanya karena ia juga sudah bekerja keras dan sangat percaya diri,” tambah pemain berpaspor Serbia tersebut.

“Saya akan membantunya di sesi latihan karena saya pikir, dengan potensinya ia akan menjadi bintang besar bagi Manchester United,” imbuh Matic.

Terlepas dari penampilan apik McTominay, Man United berhasil meraih tiga angka pada pertandingan tersebut. The Red Devils menang dengan skor akhir 2-0 lewat bunuh diri Mile Svilar dan penalti Daley Blind.

Tambahan tiga angka membuat peluang Man United untuk dapat lolos ke fase knockout semakin besar. Romelu Lukaku dan kawan-kawan hanya perlu hasil imbang saat bertandang ke markas FC Bales pada matchday kelima Grup A.

