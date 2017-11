ROMA – Kekerasan dalam dunia sepakbola kembali terjadi. Setidaknya dua pendukung AS Roma telah ditangkap kepolisian Italia menjelang pertandingan babak penyisihan Grup C Liga Champions kontra Chelsea pada Rabu 1 November 2017.

Sebagaimana dikabarkan The Sun, kedua penggemar Serigala Ibu Kota –julukan AS Roma- tersebut ditangkap menyusul serangan kejam yang dilakukan kepada pendukung The Blues –julukan Cheslea-. Kejadian itu terjadi saat mereka menikmati minuman di sebuah kelab malam bernama The Shamrock.

“Semuanya dimulai sekira tengah malam tepat saat kelab akan tutup. Saat itu semua penggemar berkunjung karena sama-sama ingin menyaksikan pertandingan sepakbola yang akan digelar di pusat kota dekat dengan Colosseum,” ucap salah seorang saksi yang tak disebutkan namanya, menyadur dari Sportsmole, Kamis (2/11/2017).

“Kelompok penggemar Roma ini mengamuk sambil mengenakan topeng dan tongkat. Mereka menyerang para penggemar Chelsea yang jumlahnya sangat banyak. Terjadi kekacauan selama beberapa menit sebelum polisi tiba. Para penggemar Roma lari berhamburan, tapi polisi berhasil menghentikan dua orang di antaranya,” tuntasnya.

Sekira 2000 penggemar Chelsea diperkirakan berangkat ke Roma untuk menyaksikan laga babak penyisihan Grup C Liga Champions. Hal ini diklaim memiliki tingkat resiko yang tinggi karena dapat memicu terjadi perkelahian antara kedua negara.

