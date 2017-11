LONDON – Chelsea gagal meraih poin saat bertandang kemarkas AS Roma pada matchday keempat babak penyisihan Grup C Liga Champions 2017-2018 di Stadion Olimpico, Rabu 1 November 2017 dini hari WIB. The Blues –julukan Chelsea– yang datang dengan kondisi pincang harus takluk dengan skor akhir 0-3.

Meski begitu, kiper Chelsea, Thibaut Courtois tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Penjaga gawang berkebangsaan Belgia tersebut bertekad untuk bangkit pada pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris kontra Manchester United di Stadion Stamford Bridge, Minggu 5 November 2017 malam WIB.

“Sangat sulit mengatakan apa masalahnya (saat melawan Roma). Musim ini setiap pertandingan sangat sulit. Kai harus menemukan kembali keseimbangan dan harus menemukan kami mental tidak kemasukan dan menjaga clean sheet,” ujar Courtois, seperti disadur dari laman resmi Chelsea, Kamis (2/11/2017).

“Kami harus bangkit pada Hari Minggu karena ini adalah citra yang buruk bagi diri kami sendiri. Kami harus harus bangkit melawan Manchester United,” imbuh mantan kiper Atletico Madrid tersebut.

Kekalahan atas Roma membuat Chelsea terpental ke posisi dua klasemen sementara Grup C Liga Champions 2017-2018. The Blues saat ini mengumpulkan tujuh angka, teraput satu angka dari Los Cholconeros –julukan Atletico.

Meski begitu, Chelsea masih berpeluang besar untuk dapat lolos ke fase knock out. Saratnya, tim asuhan Antonio Conte itu harus mengalahkan Qarabag pada matchday keempat yang akan berlangsung di Stadion Baki Olimpiya, Kamis 23 November 2017 dini hari WIB.

