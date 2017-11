ROMA – Pelatih Chelsea, Antonio Conte, kesal bukan main usai timnya dikalahkan AS Roma 0-3 di matchday keempat Grup C Liga Champions 2017-2018, Rabu (1/11/2017) dini hari WIB. Conte menilai The Blues –julukan Chelsea– butuh konsistensi untuk bersaing di jalur juara.

Sebelum menghadapi Roma, Eden Hazard dan kawan-kawan dalam periode positif. Pada tiga pertandingan sebelumnya, London Biru selalu meraih kemenangan.

Karena itu menatap laga kontra Roma, Chelsea datang dengan kepercayaan diri. Namun sayang, mereka justru kalah 0-3. Secara permainan, Chelsea dan Roma sebenarnya berimbang. Bahkan dari segi tembakan tepat sasaran, baik Chelsea dan Roma sama-sama melepaskan enam tembakan tepat sasaran.

Namun, di saat Roma mampu mengonversikan tiga tembakan di antaranya menjadi gol, Chelsea tak bisa melakukannya sama sekali. Karena itu, Conte mengimbau skuadnya agar menjaga konsistensi hingga akhir musim demi meraih prestasi.

“Tugas saya adalah mencari solusi terbaik untuk menghindari permainan seperti ini. Kami harus bekerja sama. Kami harus memiliki kemauan untuk menggali lebih dalam. Jika kami berpikir karena nama kami Chelsea lantas lawan akan takut, ini bukan jalan yang benar. Kami harus memiliki keinginan besar untuk menjadi pemenang dalam setiap pertandingan,” kata Conte mengutip dari laman resmi Chelsea, Rabu (1/11/2017).

"Kami harus menemukan rasa lapar yang kami tunjukkan sepanjang musim lalu, dan kadang musim ini. Tapi musim ini naik turun. Jika Anda adalah tim yang hebat, Anda harus memiliki stabilitas dan konsistensi. Pada saat ini, kami berjuang untuk memiliki jenis keseimbangan ini,” lanjut juru taktik berpaspor Italia itu.

Kekalahan dari Roma pun menurunkan posisi Chelsea di klasemen sementara Grup C Liga Champions 2017-2018, Chelsea saat ini duduk di posisi dua dengan koleksi tujuh angka, terpaut satu poin dari Roma di puncak.

