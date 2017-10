ROMA – Chelsea menelan kekalahan di markas AS Roma saat menjalani matchday keempat penyisihan Grup C Liga Champions 2017-2018. The Blues -julukan Chelsea- takluk dari Serigala Ibu Kota dengan tiga gol tanpa balas di Stadion Olimpico, Rabu (1/11/2017) dini hari WIB.

Pertandingan baru berjalan satu menit, Stephan El Shaarawy langsung mencetak gol cepat ke gawang Chelsea dengan memanfaatkan umpan dari Edin Dzeko. El Shaarawy kembali membobol gawang Thibaut Courtois di menit 36 usai menerima umpan Radja Nainggolan. Perotti pun melengkapi gol ketiga Roma di babak kedua.

Baca juga: Hasil Pertandingan Liga Champions Semalam: Man United dan PSG Tak Pernah Kalah, Chelsea Tunduk 0-3 dari Roma

Pelatih Chelsea, Antonio Conte mengaku kecewa dengan hasil yang diraih tim asuhannya di laga kontra Roma. Ia menyebut lawannya itu memiliki motivasi lebih besar daripada penggawa The Blues.

“Saya kecewa karena performa para pemain kami di babak kedua. AS Roma menunjukkan diri memiliki motivasi lebih besar untuk memenangi pertandingan. Kami kurang segalanya. Lawan lebih bagus soal motivasi,” ujar Conte, seperti dilansir laman resmi Chelsea, Rabu (1/11/2017).

Conte mengatakan sejumlah peluang Chelsea tidak dapat dimaksimalkan dengan baik di babak pertama. Ia pun menilai Roma layak meraih kemenangan di pertandingan tersebut.

Baca juga: Menang 3-0 di Olimpico, AS Roma Geser Chelsea dari Puncak Klasemen Grup C Liga Champions 2017-2018

“Saya tidak ingin berbicara soal keberuntungan. Namun, kami menciptakan banyak peluang dan kurang beruntung pada babak pertama. Setelah jeda, kami tampil buruk. Mereka layak menang,” ungkapnya.

Dengan hasil itu, Roma menggeser posisi Chelsea di puncak klasemen sementara Grup C. Kini Roma telah mengumpulkan delapan poin dan unggul satu angka dari Chelsea di posisi dua.

(fmh)