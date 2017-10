ROMA – Bertanding di Stadio Olimpico, Stephan El Shaarawy tampil dengan semangat penuh dengan dukungan para penggemar yang hadir. Berjalan 36 menit, El Shaarawy kembali bobol gawang Chelsea.

Memanfaatkan umpan dari Radja Nainggolan, Roma pun mencetak gol kedua setelah sebelumnya buka angka di detik-detik awal pertandingan. Kedudukan kini menjadi 2-0 dengan keunggulan Roma.

Brilliant @OfficialEl92! Radja swings in a deep cross from the left and ElSha runs onto it before prodding a shot beyond Courtois! YES! pic.twitter.com/ughV7EuyX4— AS Roma English (@ASRomaEN) October 31, 2017