ROMA – Tim raksasa Italia, AS Roma, menjamu tim terhebat Liga Inggris pada musim 2016-2017, Chelsea, dalam pertandingan keempat Grup C Liga Champions 2017-2018. Bertanding di Stadio Olimpico, kedua tim pun tampil dengan asa tertinggi untuk mencuri tiga poin penuh.

Saat ini, The Blues –begitu Chelsea disebut– lebih unggul dalam klasemen sementara fase grup turnamen bergengsi Benua Biru Eropa itu. Chelsea yang kukuh di urutan pertama mendapat tujuh poin dari dua kemenangan dan satu imbang.

Sementara ‎I Giallorossi –julukan Roma– berada di posisi dua tabel Grup C dengan mengoleksi lima poin, selisih dua angka dari Chelsea. Tampil tiga kali, Roma baru memetik satu kemenangan dengan dua hasil seri.

Kini, kedua tim pun akan berjuang memuluskan langkah menuju babak 16 besar Liga Champions 2017-2018. Tampil di Stadio Olimpico, tentunya Radja Nainggolan dan kawan-kawan mendapat amunisi tambahan.

Namun, Gary Cahill dan kolega pun tak akan gentar meski bertanding di kandang raksasa Italia itu. Terlebih, Chelsea bertanding dengan ambisi penuh agar bisa lolos dengan mudah ke babak knock-out.

Bertanding pada Rabu (1/11/2017) dini hari WIB di Stadio Olimpico, berikut susunan pemain laga AS Roma kontra Chelsea.

Susunan Pemain

AS Roma XI: Alisson, Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, El Shaarawy, Dzeko, dan Perotti.

Chelsea XI: Courtois, Rudiger, David Luiz, Cahill, Azpilicueta, Bakayoko, Fabregas, Alonso, Pedro, Morata, dan Hazard.

TEAM NEWS 📋 Here it is, our starting XI tonight to face Chelsea! DAJE ROMA!

💛❤️

#ASRoma #RomaChelsea #UCL pic.twitter.com/XubTqFcbsH— AS Roma English (@ASRomaEN) October 31, 2017