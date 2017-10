MANCHESTER – Manajer Manchester United, Jose Mourinho membela salah satu pemainnya, Romelu Lukaku yang sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari fans The Red Devils –julukan Man United. Menurut The Special One –julukan Mourinho, Lukaku adalah pemain yang tidak seharusnya mendapat kritik dari para pendukung.

Penyerang berpaspor Belgia itu mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari para fans Man United ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Beberapa kelompok suporter menyanyikan lagu bernada rasis yang ditunjukkan kepada Lukaku.

Hal tersebut jelas mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Tidak hanya soal rasisme, tetapi Mourinho merasa penampilan Lukaku memang tidak layak mendapat kritik terutama dari para pendukung setia The Red Devils.

Pasalnya, Lukaku menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung di awal musim. Mantan penggawa Everton itu mengemas 11 gol dari 15 penampilan di semua kompetisi bersama The Red Devils.

“Saya pikir Romelu (Lukaku) adalah salah satu pemain yang seharusnya “tidak tersentuh” dalam hal respek dari semua orang. Ia bermain sangat bagus untuk kami. Penampilannya sangat luar biasa,” bela Mourinho, seperti dikutip dari laman resmi Man United, Selasa (31/10/2017).

“Bagi striker, bermain bukan hanya mencetak gol. Dan tugas saya adalah melindungi pemain saya. Bagi saya, ia tidak tersentuh di tim dan saya pikir ia layak mendapar respek dari para suporter,” tuntasnya.

(fmh)