CHELSEA akan bertandang ke markas AS Roma di matchday keempat Grup C Liga Champions 2017-2018, Rabu 1 November 2017 dini hari WIB. Jelang tampil di kandang Roma, The Blues –julukan Chelsea–dinaungi hasil positif.

Dalam empat laga terakhir di semua ajang, Alvaro Morata dan kawan-kawan mengemas tiga menang dan satu imbang. Sementara itu di periode yang sama, Giallorossi –julukan Roma– juga meraih hasil serupa (tiga imbang dan satu imbang).

Kembali ke pertemuan Roma vs Chelsea yang berlangsung di Stadion Olimpico. Pertemuan nanti bukanlah yang pertama bagi Roma dan Chelsea di Olimpico. Sebelumnya, mereka pernah bertemu di matchday keempat Grup A Liga Champions 2008-2009 dan Roma mengalahkan Chelsea 3-1.

Saat itu Roma yang baru mengemas tiga poin di tiga laga perdana bertekad meraih kemenangan. Apalagi pertandingan digelar di kandang sendiri. Bermain impresif, Roma membuka keunggulan lewat gol sang pemain andalan, Christian Panucci di menit 34. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Di paruh kedua, Mirko Vucinic mencetak brace (dua gol) sekaligus membawa Roma unggul 3-0. Chelsea hanya mampu memperkecil kedudukan lewat John Terry pada menit 75.

Pada akhirnya Roma keluar sebagai juara Grup A dengan koleksi 12 angka, unggul satu poin dari Chelsea di posisi dua. Potensi terulang di Liga Champions musim ini? Bisa jadi. Saat ini hingga melewati matchday ketiga, Chelsea berada di puncak dengan koleksi tujuh angka. Mereka unggul dua poin dari Roma di posisi dua.

(Ram)