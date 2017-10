LONDON – Chelsea bakal menjalani matchday keempat babak penyisihan Grup C Liga Champions 2017-2018. Klub berjuluk The Blues itu akan melawan AS Roma di Stadion Olimpico, Rabu 1 November 2017 dini hari WIB.

Chelsea memiliki modal bagus jelang laga tandang ke markas Roma dengan tiga kemenangan beruntun di Liga Inggris 2017-2018. Tim asuhan Antonio Conte itu menang atas Watford (4-2), Everton (2-1) dan AFC Bournemouth (1-0).

Baca juga: Tak Gentar Hadapi Chelsea, Radja Nainggolan: Pertandingan Lawan Top Team Selalu Menarik

Namun, Chelsea masih dibayang-bayangi hasil imbang kala berjumpa Roma di Stamford Bridge. Kala itu, The Blues sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya ditahan tim tamu dengan skor 3-3.

Penyerang Chelsea, Alvaro Morata mengatakan timnya lebih bersemangat untuk menghadapi Roma di fase grup Liga Champions musim ini. Ia pun optimis The Blues dapat meraih poin penting di Stadion Olimpico.

Baca juga: Jelang Laga Kontra AS Roma, Eden Hazard: Menang atas Bournemouth Tambah Kepercayaan Diri Tim

“AS Roma membuat saya terkesan di London. Seharusnya, mereka pantas menang di kandang kami. Kali ini, sejak awal pertandingan, saya pikir Chelsea akan lebih bersemangat. Tentu karena kami sudah mendapat tiga kemenangan beruntun,” ujar Morata, seperti dilansir Sportsmole, Selasa (31/10/2017).

Saat ini, Chelsea memuncaki klasemen Grup C Liga Champions 2017-2018 dengan raihan tujuh poin. Sementara Roma berada di peringkat dua dan terpaut dua angka dari The Blues.

(fmh)