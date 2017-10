MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho mengaku terkesan dengan kualitas penjaga gawang muda Benfica, Mile Svilar. Pujian tersebut diberikan The Special One –julukan Mourinho– jelang laga matchday keempat penyisihan Grup A Liga Champions 2017-2018 antara Man United kontra Benfica di Stadion Old Trafford, Rabu 1 November 2017 dini hari WIB.

Baca Juga: Jumpa Benfica, Mourinho Bertekad Bawa Man United Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions 2017-2018

Mourinho tidak segan-segan memuji Svilar sebagai penjaga gawang yang memiliki personaliti yang bagus di atas lapangan. Tidak hanya itu, bahkan kiper 18 tahun tersebut juga piawai dalam mengantisipasi setiap serangan lawan.

Svilar sukses membuat para pemain Man United frustrasi saat keduanya pertama kali bertemu pada matchday ketiga penyisihan Grup A beberapa waktu lalu. Kiper asal Belgia itu berhasil mementahkan setiap serangan yang dilancarkan Romelu Lukaku dan kawan-kawan.

Sayang, Svilar membuat satu kesalahan yang berakibat fatal. Ia justru menangkap tendangan bebas Marcus Rashford saat bola sudah melewati garis gawang di menit 64.

Baca Juga: Tantang Benfica di Matchday Ke-4 Grup A Liga Champions, Mourinho: Kini Mereka Lebih Percaya Diri

Namun, Svilar sukses menebus kesalahannya tersebut saat membantu Benfica meraih dua kemenangan beruntun di Liga Portugal. Ia bahkan sukses mencatatkan clean sheet saat bersua Feirense akhir pekan lalu.

“Ia (Svilar) adalah penjaga gawang yang sangat bagus. Di pertandingan setelah melawan kami, ia mencatatkan clean sheet. Ia memiliki personaliti yang bagus dan ia adalah penjaga gawang yang hebat,” jelas Mourinho, seperti disadur dari laman resmi Man United, Selasa (31/10/2017).

(fmh)