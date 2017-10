MILAN – Pada lanjutan pekan ke-11 Liga Italia 2017-2018, AC Milan akan menghadapi laga berat kala menjamu juara bertahan, Juventus. Pasalnya, bila menengok pada sejarah pertemuan, si Nyonya Tua jelas lebih diunggulkan.

Ditambah lagi, dalam beberapa musim terakhir, Juventus terus menunjukkan dominasinya dengan menjadi juara Liga Italia sebanyak enam kali berturut-turut. Sementara itu, Milan selama periode tersebut harus berjuang untuk bisa menembus posisi empat besar.

Bahkan di musim ini, era kegelapan Milan nampaknya masih terus berlanjut. Bagaimana tidak, dari 10 laga yang telah dilakoni Giacomo Bonaventura dan kawan-kawan, mereka telah mendera empat kekalahan. Hasil tersebut pun tak ayal menempatkan Milan kini berada di peringkat delapan klasemen sementara.

Namun demikian, pada pertandingan terakhir, yakni kala melawat ke markas Chievo Verona, klub berjuluk Il Diavolo Rosso itu sukses memetik kemenangan dengan skor 4-1. Pelatih Milan, Vincenzo Montella, mengungkapkan bahwa beberapa kekalahan yang dialami skuad asuhannya musim ini telah melecut daya juang Milan yang sebenarnya.

“Saya melihat tim yang lebih berani dengan identitas yang lebih tepat. Melawan Chievo , tim memberikan respons yang solid. Kami telah meningkat secara progresif. Ini memungkinkan kami bermain lebih tenang,” jelas Montella, menyadur dari Four Four Two, Sabtu (28/10/2017).

“Periode negative telah meningkatkan rasa lapar kami. Saya melihat sebuah tim yang memiliki kualitas dan berkembang. Kami tidak boleh berpuas diri. Nanti melawan Juventus, saya ingin melihat api yang sebenarnya,” pungkas Montella.

