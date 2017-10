MANCHESTER – Manchester United ternyata masih menyimpan hasrat besar untuk merekrut gelandang Atletico Madrid, Saul Niguez. Bahkan, Setan Merah kabarnya siap memberikan dua pemain sekaligus, yakni Juan Mata dan Ander Herrera ke Atleti, untuk bisa mendapatkan servis Saul di bursa transfer musim panas 2018.

Sebagaimana dilansir Don Balon, manajer Man United, Jose Mourinho amat mengagumi permainan Saul. The Special One pun diklaim sudah mencoba dua kali untuk mendatangkan gelandang Timnas Spanyol berusia 22 tahun itu ke Old Trafford, yakni di musim panas 2016 dan 2017. Namun, usaha Mou selalu menemui jalan buntu.

Meski demikian, Man United disebut siap melakukan manuver terbaru untuk bisa mendapatkan servis Saul. Mourinho disebut sudah merelakan Mata dan Herrera pada musim panas mendatang, sebagai bagian dari swap deal dengan Atleti.

Meski demikian, klausul pelepasan Saul yang bernilai selangit tentu bisa jadi pengganjal rampungnya transfer ini. Saul yang masih terikat kontrak dengan Atleti hingga musim panas 2026, memiliki klausul pelepasan 134 juta pounds dalam kontraknya di Wanda Metropolitano!

Sementara itu, baik Mata dan Herrera memiliki kontrak bersama Man United yang akan expired di akhir musim ini. Kedua pemain asal Spanyol ini diyakini akan segera menandatangani kontrak baru, namun seperti diklaim Don Balon, keduanya akan tetap dilepas pada musim panas mendatang sebagai bagian dari transfer Saul.

