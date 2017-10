Akhirnya Saya Indonesia! 🇲🇨🇲🇨🇲🇨 - Saya berharap suatu saat saya akan memakai seragam Merah Putih kebanggaan "Garuda" di Timnas Indonesia. Saya mohon dukungan seluruh masyarakat dan pecinta sepak bola di tanah air. Salam hormat untuk PSSI yang telah memberi banyak bantuan agar keinginan ini terealisasi. Proud to be Indonesian!

