LONDON – Para penggemar sepakbola tentunya sudah tidak asing dengan ajang penghargaan sepakbola yang diusung Federasi Sepakbola Internasional (FIFA). Bertajuk The Best FIFA, penghargaan yang digelar kedua kalinya pada 2017 itu tentu saja ikut memberikan penghargaan bagi pemain terbaik dunia.

Cristiano Ronaldo pun (lagi-lagi) menebarkan pesonanya dan tidak terkalahkan urusan menjadi pemain terbaik menurut para pegiat sepakbola. Membawa pulang trofi The Best FIFA Men’s Player of 2017, Ronaldo meraih suara terbanyak dengan total 43,16%.

Penentuan pemenang ajang bergengsi itu sendiri memang didapat dari voting pelatih serta kapten Tim Nasional (Timnas) negara-negara dunia, juga suara dari jurnalis terpilih dan online voting dari para penggemar.

Nah, ikut memberikan suaranya, ternyata Luis Milla dan Boaz Solossa berbeda pandangan soal siapa pemain terbaik dunia. Menjadi pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla ternyata lebih menjagokan Lionel Messi. Bahkan, tak ada nama Cristiano Ronaldo dalam pilihan suara yang diungkap dalam dokumen yang diunggah di laman resmi FIFA.

Lebih tepatnya, pelatih asal Spanyol itu memberikan lima poin bagi Lionel Messi di urutan pertama, memilih Neymar di urutan kedua (tiga poin), dan menganggap Andres Iniesta berhak berada di urutan ketiga (satu poin).

Sementara menjadi sosok kapten bagi tim Garuda, Boaz memilih Ronaldo sebagai pemain terbaik. Kapten kelahiran Sorong, Papua, itu memberikan poin terbanyak di urutan pertama bagi CR7 –sebutan Ronaldo. Di tempat kedua, Boaz memilih Neymar, diikuti Sergio Ramos di pilihan ketiganya. Well, puas dengan perwakilan suara dari dua sosok andalan sepakbola Tanah Air itu?

(fmh)