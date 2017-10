TENGGARONG – Pelatih Borneo FC Iwan Setiawan puas dengan penampilan anak asuhnya yang mengalahkan Mitra Kukar dengan skor telak 0-4. Kemenangan ini melanjutkan tren positif usai menekuk Persela Lamongan 4-2 di Stadion Segiri, Samarinda, pekan lalu.

“Apresiasi buat pemain Borneo FC, kerja keras dan disiplin, akhirnya bisa meraih poin maksimal dalam partai derby yang cukup prestisius ini,” kata Iwan usai pertandingan di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Senin 23 Oktober 2017 malam WIB

Mantan pelatih Persija Jakarta ini mengatakan jalannya pertandingan cukup menarik karena kedua tim saling jual beli serangan. Namun, Borneo FC mampu memanfaatkan beberapa celah di pertahanan Mitra Kukar. “Alhamdulilah kita bisa menang banyak, karena saya melihat banyak lubang dan akhirnya bisa kita manfaatkan itu untuk memenangkan pertandingan,” ujarnya.

Iwan mengaku tidak tahu dengan kondisi yang dialami Mitra Kukar sehingga mengalami kekalahan yang cukup mencolok. “Saya tidak tahu ada apa dengan Mitra yang biasanya tampil cukup solid, tapi pada pertandingan kali ini jujur dari awal saya sudah bisa memprediksi kalau permainannya seperti ini kami akan bisa menang banyak,” katanya.

Pelatih Mitra Kukar, Yudi Suryata menyampaikan permohonan maaf kepada warga Tenggarong dan Mitra Mania yang merasa kecewa atas kegagalan pada pertandingan kali ini. “Saya sampaikan permohonan maaf atas kekalahan ini apalagi dengan skor yang cukup mencolok,” katanya.

Yudi mengungkapkan dari segi permainan sebenarnya anak asuhnya tidak kalah dengan Borneo FC, namun dari segi hasil malah mengecewakan karena kalah telak. “Kami lebih mendominasi, namun lemah dalam mengantisipasi counter attack lawan yang punya kecepatan yang tidak bisa diimbangi pemain belakang,” katanya

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada tim Pesut Etam -julukan Borneo FC- yang bisa memanfaatkan kelemahan pemain di lini belakang sehingga bisa menang dengan skor telak.

“Kebetulan pertahanan Borneo FC juga cukup solid ditambah dengan penampilan penjaga gawang yang gemilang, sehingga peluang yang kami coba manfaatkan untuk mencetak gol selalu bisa dimentahkan,” ujarnya.

Yudi mengatakan Mohamed Sissoko dan kawan-kawan telah bermain secara maksimal untuk memberikan hasil yang terbaik, bahkan ada beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol. “Sebetulnya peluang tidak sedikit, namun kiper dan ketatnya lini pertahanan Borneo membuat kami kesulitan,” tambahnya.

Dari pengamatannya, Pelatih asal Jawa Timur ini mengakui ada beberapa pemain yang merasa tertekan karena bermain di depan pendukung dengan tuntutan harus menang. “Kalau saat main pada partai away kita nothing to lose sehingga pemain tampil lepas. Padahal kami targetnya tidak muluk-muluk cuma main sebaik dan semaksimal mungkin, masalah hasil serahkan saja kepada Allah SWT tetapi tetap saja ada satu dua orang pemain yang terbebani,” katanya.

