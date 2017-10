LONDON – Gelandang Chelsea, Tiemoue Bakayoko mengaku dirinya enggan untuk dibandingkan dengan Nemanja Matic yang pernah membela timnya tersebut. Meski memiliki posisi yang sama dengan Matic, Bakayoko mengatakan ia ingin bermain dengan kemampuannya dan sesuai instruksi pelatih.

“Tugas saya adalah menghubungkan pemain di sekitar saya, baik itu N'Golo Kante atau Cesc Fabregas. Saya di sini bukan untuk melakukan apa yang Matic lakukan,” ujar Bakayoko, seperti dilansir Four Four Two, Minggu (22/10/2017).

“Matic merupakan pemain yang saya sukai. Tetapi, saya di sini untuk memainkan permainan sendiri, untuk mencoba menerapkan apa yang diminta pelatih,” sambungnya.

Bakayoko menuturkan akan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin di skuad Chelsea. Pemain berkebangsaan Prancis itu bertekad untuk tampil maksimal guna meraih hasil baik bersama The Blues –julukan Chelsea.

“Saya tidak ingin melakukan apa yang dilakukan Matic di sini hanya karena bermain pada posisi yang sama dengan dia. Saya mencoba melakukan apa yang saya tahu bagaimana melakukannya dan jika pelatih senang itu adalah hal yang bagus. Jika tidak, saya akan terus bekerja keras untuk menjadi pemain yang pelatih inginkan,” ungkapnya.

Bakayoko didatangkan Chelsea dari klub Prancis, AS Monaco pada jendela transfer musim panas 2017. Pemain berusia 23 tahun itu diboyong memliki masa bakti bersama The Blues hingga Juni 2022. Sementara Matic saat ini membela Manchester United dengan durasi kontrak hingga Juni 2020.

