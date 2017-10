MANCHESTER – Manchester City meraih hasil impresif ketika melakoni lanjutan Liga Inggris musim 2017-2018 pada akhir pekan ini. Menghadapi Burnley, klub berjuluk The Citizens tersebut mampu menang dengan skor 3-0 atas lawannya.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Etihad Stadium tersebut, Man City memang tampil luar biasa. Hingga akhirnya gol-gol dari Sergio Aguero, Nicolas Otamendi, dan Leroy Sane memastikan kemenangan Man City atas Burnley.

Khusus untuk Aguero, tambahan satu gol tersebut meman terasa spesial baginya. Sebab dengan begitu, penyerang Timnas Argentina tersebut kini menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub Man City.

Dalam catatan OptaJoe, Aguero telah mencetak 177 gol dari enam tahun berseragam Man City. Aguero mampu menyamai catatan rekor gol milik penyerang legendaris Man City, yakni Erik Brook.

177 – Sergio Aguero is now Manchester City’s joint-highest goalscorer of all time alongside Eric Brook. Citizens. pic.twitter.com/YpvFAXkCMP— OptaJoe (@OptaJoe) 21 Oktober 2017