LIVERPOOL – Kericuhan terjadi di matchday ketiga Grup E Liga Eropa 2017-2018 saat Everton menjamu Olympique Lyon di Stadion Goodison Park, Jumat (20/10/2017) dini hari WIB. Pada menit 64, bek Everton Ashley Williams mendorong kiper Lyon, Anthony Lopes, hingga terpental ke papan iklan.

Melihat sang rekan setim diperlakukan kasar, pemain Les Gones –julukan Lyon– menghampiri Williams. Setelah itu, keributan kecil terjadi. Pemain Everton seperti Tom Davies dan Dominic Calvert-Lewin juga ikut mengerubung.

Namun, mereka tak ingin bertengkar melainkan mencoba meleraikan keributan. Akan tetapi ketika pemain dari kedua tim sedang beradu argumen, tiba-tiba dari tribun muncul fans Everton yang sedang menggendong bayi langsung memukul Lopes.

Lopes yang tak terima dipukul langsung meneriaki fans Everton tersebut. Namun, fans Everton yang mengenakan jaket berwarna biru tua langsung menjauh dan membaur bersama suporter tuan rumah lain. Belum diketahui apa hukuman yang akan dijatuhkan Everton kepada suporter nakalnya tersebut.

Dari jalannya laga, The Toffees –julukan Everton– takluk 1-2 dari Lyon. Lyon unggul lebih dulu via penalti Nabil Fekir pada menit keenam. Williams menyamakan kedudukan di menit 69. Akan tetapi Bertrand Traore hadir sebagai penentu kemenangan Lyon lewat golnya pada menit 75.

The Everton fan trying to punch a Lyon player whilst holding a child



😲 pic.twitter.com/NOv3gILWem— 101 Great Goals (@101greatgoals) 19 Oktober 2017