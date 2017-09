SPORT TWEETS: Cetak Hattrick Pertama di Chelsea, Ini Ungkapan Kegembiraan Alvaro Morata

STAFFORDSHIRE – Menjadi penggawa baru Chelsea, Alvaro Morata sukses mencetak hattrick pertamanya bersama skuad berjuluk The Blues itu di pertandingan pekan keenam gelaran Liga Inggris musim 2017-2018. Melawan Stoke City, Chelsea menang 4-0.

Dari empat gol yang dicetak anak asuh Antonio Conte itu, Morata menyumbang tiga di antaranya. Berkunjung ke markas Stoke City, mantan pemain Real Madrid itu langsung membobol gawang rival berjuluk The Potters itu di menit 2.

Berikutnya, gol di cetak Pedro di menit 30. Morata sendiri menggandakan torehan golnya melalui tendangan di menit 77 dan menit 82. Tak ayal, pemain asal Spanyol itu dibuat sangat bahagia dengan tiga sumbangan gol sekaligus pengantar kemenangan timnya.

Dalam unggahan terbaru di akun Twitter pribadinya, Morata tersenyum lebar dan mengaku senang dengan kemenangan tersebut. Penyerang berusia 24 tahun itu bahkan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Cesar Azpilicueta yang membantu terciptanya dua gol Morata.

Happy for the win, for the goals... Thank you everyone and a special thanks to @CesarAzpi. Happy!! ⚽️😃 pic.twitter.com/X2fvOzTnIi