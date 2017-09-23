Sundulan Didavi Berbuah Gol, Wolfsburg Samakan Kedudukan Kontra Bayern

MUNICH – Bayern Munich menjamu Wolfsburg pada pekan ke-6 Liga Jerman 2017-2018 di Stadion Allianz Arena, pada Sabtu (23/9/2017) dini hari WIB. Sundulan Daniel Didavi berbuah gol di menit 83 sekaligus membawa Wolfsburg menyamakan kedudukan kontra Bayern menjadi 2-2.
Didavi memanfaatkan umpan silang dari Paul Verhaegh. Ia pun berdiri bebas untuk menyambar bola tersebut melalui tandukkannya dan bersarang ke gawang Bayern.
Susunan Pemain:
Bayern Munich XI: Ulreich; Rafinha, Boateng, Hummels, Robben, Ribery, Vidal (Tolisso 63’), Rudy, Kimmich, Muller, Lewandowski.
Pelatih: Carlo Ancelotti
Wolfsburg XI: Casteels; Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, William (Blaszczykowski 46'), Itter, Camacho (Didavi 73’), Guilavogui, Malli, Arnold, Origi.
Pelatih: Martin Schmidt
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|FC Barcelona
|15
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|Sevilla
|13
|3
|Athletic Madrid
|11
|4
|Valencia CF
|9
|Tim
|Poin
|1
|Napoli
|15
|2
|Juventus
|15
|3
|FC Internazionale Milano
|13
|4
|AC Milan
|12
|Tim
|Poin
|1
|Borussia Dortmund
|13
|2
|FC Bayern Munich
|13
|3
|Hoffenheim
|11
|4
|Hannover 96
|11