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Arnold Cetak Gol, Wolfsburg Perkecil Ketertinggalan dari Bayern 2-1

Deden Rochman Saputro

Sabtu, 23 September 2017 - 02:57 wib

MUNICH – Bayern Munich menjamu Wolfsburg pada pekan ke-6 Liga Jerman 2017-2018 di Stadion Allianz Arena, pada Sabtu (23/9/2017) dini hari WIB. Maximilian Arnold memperkecil ketertinggalan Wolfsburg dari Bayern menjadi 2-1 melalui tendangan bebas di menit 56.

Susunan Pemain:

Bayern Munich XI: Ulreich; Rafinha, Boateng, Hummels, Robben, Ribery, Vidal, Rudy, Kimmich, Muller, Lewandowski.

Pelatih: Carlo Ancelotti

Wolfsburg XI: Casteels; Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, William (Jakub Blaszczykowski 46'), Itter, Camacho, Guilavogui, Malli, Arnold, Origi.

Pelatih: Martin Schmidt

TAG : Liga Jerman Bayern Munich Wolfsburg

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