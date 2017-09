Morata Cetak Hattrick, Chelsea Unggul 4-0 Lawan Stoke City

STAFFORDSHIRE – Alvaro Morata sukses membuktikan kelasnya di skuad Chelsea. Menjadi andalan baru bagi The Blues, Morata mencetak hattrick-nya di pekan keenam Liga Inggris 2017-2018 melawan Stoke City.

Gol ketiga Morata dicetak di menit 80. Memanfaatkan umpan Azpilicueta, Morata membuat Chelsea unggul 4-0. Morata pun sukses mengukuhkan hattrick dan membuat Chelsea semakin berada di atas angin melawan rival berjuluk The Potters itu.

HAT-TRICK! 4-0 CHELSEA! Sumptuous stuff from Fabregas and Azpi to lay it on a plate for Morata! #STKCHE pic.twitter.com/Y8yHHIQ5Zq