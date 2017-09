Pedro Cetak Gol, Chelsea Tambah Keunggulan Menjadi 2-0

STAFFORDSHIRE – Gelaran pekan keenam Liga Inggris musim 2017-2018 mempertemukan antara juara musim 2016-2017, Chelsea, dengan tim asal Staffordshire, Stoke City. Bertindak sebagai tim tamu, skuad The Blues –julukan Chelsea- berkunjung ke Bet365 Stadium dengan tim andalannya.

Gol! Pedro kali ini susul Morata yang sebelumnya mencetak gol di menit 2. Dengan memanfaatkan kesalahan pemain The Potters, Pedro menambah keunggulan Chelsea menjadi 2-0 melalui gol di menit 30.

It's 2-0! Pedro races onto a loose ball and hits it hard into the bottom corner! #STKCHE pic.twitter.com/OPrljQ8Eyz