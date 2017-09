Pulih dari Cedera, Mourinho Minta Shaw Bekerja Keras Supaya Tembus Tim Utama Man United

MANCHESTER – Sedikit kabar gembira hadir dari Manchester United lantaran bek kiri mereka, Luke Shaw, telah pulih dari cedera. Sebelumnya, bek berkebangsaan Inggris itu mengalami cedera sejak April 2017 dan tak pernah lagi turun berlaga.

Shaw bahkan telah melakoni laga pertamanya pasca-cedera kala Man United berjumpa dengan Burton Albion dalam babak ketiga Piala Liga Inggris. Pada pertandingan tersebut, Shaw masuk di babak kedua untuk menggantikan Juan Mata.

Meski sudah sepenuhnya pulih dari cedera, namun manajer Man United, Jose Mourinho, menerangkan bahwa Shaw harus banyak berlatih demi meningkatkan kualitas permainannya ke level tertinggi. Pasalnya, Shaw kini harus bertarung memperebutkan tempat di starting eleven Setan Merah.

Mourinho menilai bahwa absen selama enam bulan dari lapangan hijau tak akan menjadi hal mudah bagi pesepakbola untuk mendapatkan performa terbaiknya lagi. Jelang laga melawan Southampton yang dihelat pada Sabtu (23/9/2017), Mourinho menjelaskan bahwa pemainnya itu harus membuktikan diri agar bisa dipilih sebagai starter.

“Dia harus bekerja keras. Hanya itu. Anda melihat hal yang sama sebagaimana saya. Apakah Anda bertanya bahwa dia akan bertanding (melawan Southampton)? Tidak. Dia harus bekerja. Dia harus melakukan peningkatan,” ucap Mourinho, menyadur dari Four Four Two, Sabtu (23/9/2017).

“Lihat, dia tidak bermain selama enam bulan. Saya tidak mengharapkan dia akan bermain pada hari Rabu (melawan Burton) dan menjadi man of the match atau berlari naik turun selama 45 menit. Itu merupakan proses. Dia tidak bermain untuk waktu yang lama,” pungkas Mourinho.

Pertandingan Southampton vs Manchester United akan dihelat pada Sabtu (23/9/2017) pukul 21.00 WIB