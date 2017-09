Man United Subur Mencetak Gol, Mourinho Sebut Semua Penyerangnya Layak Jadi Starter

MANCHSTER – Dalam gelaran Liga Inggris 2017-2018, Manchester merupakan salah satu tim tersubur yang ada sejauh ini. Bagaimana tidak, bersama dengan Manchester City, mereka kini mengoleksi gol terbanyak dengan total 16 gol dari lima pertandingan yang telah dimainkan.

Ada pun striker anyar Man United, Romelu Lukaku, yang saat ini tampil sebagai top skor tim dengan sumbangan lima golnya. Kendati demikian, bukan berarti para penyerang Man United lainnya memiliki performa buruk.

Justru sebaliknya, Anthony Martial dan Marcus Rashford juga turut berperan besar dalam menciptakan gol-gol Man United sejauh ini. Rashford telah berperan menyumbangkan dua gol dan satu assist, sementara Martial mengoleksi tiga gol dan satu assist.

Manajer Man United, Jose Mourinho, menjelaskan bahwa saat ini para penyerangnya berada dalam performa terbaik. Maka dari itu, Mourinho pun terkadang merasa bingung siapa yang harus diturunkannya sebagai starter, mengingat para penyerangnya memiliki kemampuan yang layak untuk dijadikan pilihan utama.

“Begitu banyak pemain berada dalam momen yang bagus, bermain baik. Ini sulit bagi mereka semua. Ketika saya melihat pertandingan tengah pekan kemarin (melawan Burton Albion dalam ajang Piala Liga Inggris dan menang 4-1), para penyerang – Martial, Rashford, Juan Mata, Jesse Lingard – siapa yang layak dicadangkan?” ujar Mourinho, mengutip dari Four Four Two, Sabtu (23/9/2017).

“Tidak satu pun. Tidak satu pun layak berada di bangku cadangan. Namun mereka berempat, ditambah Lukaku dan Henrikh Mkhitaryan menjadi enam. Saya tidak bisa memainkan keenamnya (sekaligus),” tambah Mourinho.

Pada pertandingan Liga Inggris berikutnya, Manchester United akan berhadapan dengan Southampton pada Sabtu (23/9/2017) pukul 21.00 WIB. Pertandingan tersebut dapat disaksikan secara langsung di sini.