Sukses Jalani Operasi, Ousmane Dembele Kembali ke Barcelona

BARCELONA – Pesepakbola asal Prancis, Ousmane Dembele, telah kembali ke Barcelona pasca-menjalani operasi yang dilangsungkan di Helsinki, Finlandia. Pemain anyar Barca itu melakukan operasi setelah mengalami cedera hamstring yang robek.

Dembele melakukan perjalanan ke Helsinki untuk menjalani pascacedera yang ia terima setelah bermain melawan Getafe. Ia terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit 29 setelah mengalami cedera hamstring tersebut.

Dengan cedera tersebut, pemain berusia 20 tahun itu diperkirakan akan absen hingga empat bulan. Namun, sudah ada perbincangan bahwa Dembele kemungkinan besar akan bisa comeback lebih cepat dari prediksi itu.

Setelah cedera tersebut, terbaru posisi Dembele tersebut digantikan oleh Denis Suarez. Pemain berpaspor Spanyol itu berhasil tampil baik dengan mengoleksi satu gol dan satu assist pada laga kontra Eibar.

Kala itu Barca berhasil melumat tim tamu dengan skor 6-1. Selain Suarez, Lionel Messi mampu tampil gemilang yang meraih quattrick dengan mencetak empat gol.

Sejauh ini, Dembele telah tampil bersama Barcelona sebanyak tiga kali di semua kompetisi. Namun, ia belum mengoleksi satu gol pun, tapi memiliki satu assist yang ia buat saat bertemu Espanyol di kompetisi Liga Spanyol.

