Jelang Hadapi Leicester, Emre Can: Liverpool Tak Lagi Dihantui Kekalahan 0-5 dari Manchester City

LIVERPOOL – Liverpool akan menjalani laga pekan keenam Liga Inggris 2017-2018 kontra Leicester City, Sabtu 23 September 2017 malam WIB. Bertandang ke King Power Stadium, Liverpool dihantui rekor buruk.

Dari tiga pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi, Liverpool tercatat belum pernah menaklukan The Foxes –julukan Leicester. Pertemuan terbaru kedua tim terjadi di babak 32 besar Piala Liga Inggris.

Saat itu, Liverpool tersingkir dari Piala Liga Inggris usai dikalahkan Leicester 0-2, Rabu 20 September 2017 dini hari WIB. Selain memiliki rekor buruk bertemu Leicester di King Power, The Reds –julukan Liverpool– juga memiliki hasil buruk pada empat laga sebelumnya di semua kompetisi.

Tim besutan Jurgen Klopp itu mengalami dua kekalahan dan hasil imbang, termasuk saat kalah telak dari Manchester City 0-5. Kekalahan tersebut diakui gelandang bertahannya, Emre Can, cukup membuat ia dan rekan-rekan kecewa.

Namun, hasil tersebut diakui Can tak akan lagi memengaruhi pasukan Anfield di pertandingan selanjutnya. Pemain asal Jerman itu berjanji timnya akan berjuang mencetak gol dan bermain dengan strategi berbeda.

“Tentu saja kalah dari Man City (0-5) itu sangat sulit bagi kami. Tapi kami masih yakin untuk menang dan mencetak banyak gol. Saya janji permainan sangat berbeda,” ujar Can, mengutip dari This is Anfield, Jumat (22/9/2017).

