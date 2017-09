Raih Hasil Minor di 4 Laga Terakhir, Emre Can: Liverpool Butuh Tingkatkan Kepercayaan Diri

LIVERPOOL – Liverpool berharap bisa kembali meraih poin penuh saat menjalani laga pekan keenam Liga Inggris 2017-2018. The Reds –julukan Liverpool– akan bertandang ke markas Leicester City, King Power Stadium, pada Sabtu 23 September 2017 malam WIB.

Bertandang ke markas Leicester, Liverpool dihantui hasil buruk. Dari lima pertandingan Liverpool di semua kompetisi, Merseyside Merah hanya sekali meraih kemenangan saat bertemu Arsenal di Liga Inggris. Sementara itu di empat laga lainnya, Liverpool menerima dua imbang dan dua kalah.

Namun menurut gelandang bertahan Liverpool, Emre Can, hasil tersebut tidak membuktikan timnya tengah dalam performa buruk. Menurutnya, pasukan Anfield hanya butuh waktu untuk meningkatkan kepercayaan diri agar bisa kembali meraih kemenangan.

“Tidak ada yang berubah dari tim ini. Semuanya berjalan sama. Manajer juga men-treatment kami dengan sanagat baik. Gaya permainan kami juga masih sama dan tidak ada yang berubah dari kami,” ujar Can, mengutip dari This is Anfield, Jumat (22/9/2017).

“Kami hanya butuh kepercayaan diri untuk kembali meraih kemenangan. Kami hanya butuh waktu untuk bisa menciptakan banyak gol lagi. Tapi hasil itu (tidak meraih kemenangan di empat laga) bukan jaminan bahwa kami bermain buruk,” sambungnya.

Sementara posisi Liverpool di klasemen sementara Liga Inggris 2017-2018 masih tertahan di papan tengah. The Anfield Gank –julukan Liverpool– berada di posisi delapan dengan delapan angka.