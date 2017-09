Diistirahatkan saat Barcelona Jumpa Eibar, Valverde Berharap Suarez Kembali Fit

BARCELONA – Menjamu Eibar dalam lanjutan pekan kelima Liga Spanyol 2017-2018, Barcelona tampil tanpa kehadiran striker utama mereka, Luis Suarez. Kendati demikian, hal itu nyatanya tak memberi dampak besar karena skuad asuhan Ernesto Valverde tetap dengan mudah memetik kemenangan. Barca menggilas Eibar dengan skor 6-1.

Dalam pertandingan yang dihelat di Camp Nou itu pada Rabu (20/9/2017) dini hari WIB, megabintang mereka, Lionel Messi, didapuk sebagai false 9. Hasilnya pun tak sia-sia, pemain berjuluk La Pulga itu menyumbang empat gol demi kemenangan El Barca.

Tidak dimainkannya Suarez bukan karena sang striker mengalami cedera, tetapi Valverde menginginkan agar pemainnya itu bisa tampil fit dalam pertandingan Barca berikutnya. Ya, Valverde memang harus dengan cermat melakukan rotasi kepada skuadnya, mengingat winger anyar mereka, Ousmane Dembele, telah lebih dulu masuk ruang perawatan.

Tidak adanya lagi Neymar da Silva di Barca serta absennya Dembele, sontak hanya menyisakan Messi dan Suarez saja yang kini dapat diandalkan sebagai mesin pencetak gol mereka. Dalam pertandingan Barca berikutnya, yakni melawan Girona pada Minggu 24 September 2017, Suarez diharapkan sudah dalam kondisi fit 100%.

“Saya pikir akan menjadi hal yang bagus baginya (Suarez) untuk beristirahat melawan Eibar. Namun dia merasa baik-baik saja, dan saya menyimpulkan akan baik-baik saja baginya untuk mendapatkan sedikit waktu istirahat. Kami berharap itu akan membantunya dalam segala hal,” ucap Valverde, menyadur dari Four Four Two, Rabu (20/9/2017).