Selasa, 22 Agustus 2017 WIB
Gol Raheem Sterling delapan menit menjelang laga bubaran menyelamatkan kekalahan Manchester City atas Everton (skor 1-1) pada pekan kedua Liga Inggris di Stadion Etihad, Minggu (22/8/2017) dini hari WIB.(rts)
|Tim
|Poin
|1
|Manchester United FC
|6
|2
|Huddersfield Town
|6
|3
|West Bromwich Albion
|6
|4
|Watford
|4
|Tim
|Poin
|1
|Real Madrid CF
|3
|2
|FC Barcelona
|3
|3
|Real Sociedad
|3
|4
|Eibar
|3
|Tim
|Poin
|1
|Juventus
|3
|2
|AC Milan
|3
|3
|FC Internazionale Milano
|3
|4
|Napoli
|3
|Tim
|Poin
|1
|Borussia Dortmund
|3
|2
|FC Bayern Munich
|3
|3
|FC Schalke 04
|3
|4
|Hertha BSC
|3