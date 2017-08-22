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Gol Sterling di Penghujung Laga Selamatkan Manchester City dari Kekalahan atas Everton

Selasa, 22 Agustus 2017 WIB

Wayne Rooney selebrasi usai mencetak gol ke gawang Manchester City ada laga pekan kedua Liga Inggris di Stadion Etihad, Minggu (22/8/2017) dini hari WIB. (REUTERS/Phil Noble)

Gol Raheem Sterling delapan menit menjelang laga bubaran menyelamatkan kekalahan Manchester City atas Everton (skor 1-1) pada pekan kedua Liga Inggris di Stadion Etihad, Minggu (22/8/2017) dini hari WIB.

(rts)

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