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Timnas U-22 Akan Berlaga pada SEA Games Malaysia, PSSI Targetkan Emas

Jum'at, 11 Agustus 2017 WIB

Pemain timnas U-22 mengikuti pelepasan oleh PSSI di Jakarta, Kamis (10/8/2017). Timnas U-22 akan berlaga pada SEA Games XXIX Kuala Lumpur 2017 dengan target mendapatkan medali emas.

Pemain timnas U-22 mengikuti pelepasan oleh PSSI di Jakarta, Kamis (10/8/2017). Timnas U-22 akan berlaga pada SEA Games XXIX Kuala Lumpur 2017 dengan target mendapatkan medali emas.

(wah)

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