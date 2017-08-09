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Rekor Buruk Mourinho yang Tidak Pernah Membawa Timnya Menang Atas Real Madrid

Rabu, 09 Agustus 2017 WIB

Pelatih Manchester United Jose Mourinho memberikan pengarahan dari pinggir lapangan kepada para pemain saat final piala Super Eropa Eropa di Skopje, Macedonia, Rabu (9/8/2017) dini hari. MU kalah atas Real Madrid dengan skor 1-2. Kekalahan ini sekaligus memperpanjang rekor buruk Mourinho yang tidak pernah membawa timnya menang atas Real Madrid dalam lima perjumpaan. REUTERS/Eddie Keogh

Kekalahan ini sekaligus memperpanjang rekor buruk Mourinho yang tidak pernah membawa timnya menang atas Real Madrid dalam lima perjumpaan.

(rts)

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