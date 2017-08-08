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Zidane: Kami Percaya Diri Jelang Final Piala Super Eropa 2017 Kontra Manchester United

Selasa, 08 Agustus 2017 WIB

Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane pada konferensi pers di Skopje, Macedonia, Senin (7/8/2017) waktu setempat. Zidane mengatakan timnya sangat percaya jelang berhadapan dengan Manchester United pada partai final Piala Super Eropa 2017 yang berlangsung di Phillip II Arena, Rabu 9 Agustus 2017 dini hari WIB.

Zidane mengatakan timnya sangat percaya jelang berhadapan dengan Manchester United pada partai final Piala Super Eropa 2017 yang berlangsung di Phillip II Arena, Rabu 9 Agustus 2017 dini hari WIB.

(rts)

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