Selasa, 08 Agustus 2017 WIB
Zidane mengatakan timnya sangat percaya jelang berhadapan dengan Manchester United pada partai final Piala Super Eropa 2017 yang berlangsung di Phillip II Arena, Rabu 9 Agustus 2017 dini hari WIB.(rts)
|Tim
|Poin
|1
|Burnley
|0
|2
|Watford
|0
|3
|Liverpool
|0
|4
|West Ham United
|0
|Tim
|Poin
|1
|Sevilla
|0
|2
|Alaves
|0
|3
|Real Madrid CF
|0
|4
|Las Palmas
|0
|Tim
|Poin
|1
|Juventus
|0
|2
|Cagliari Calcio
|0
|3
|Chievo Verona
|0
|4
|Torino
|0
|Tim
|Poin
|1
|SV Werder Bremen
|0
|2
|FC Koln
|0
|3
|Bayer Leverkusen
|0
|4
|Hannover 96
|0