Bermain di Kandang, Liverpool Cukur Stoke City 4-1

Rabu, 28 Desember 2016 WIB

Roberto Firmino (kiri) mencetak gol ke gawang Stoke City. (Reuters/Darren Staples Livepic)

Tuan rumah Liverpool mencukur Stoke City lewat skor 4-1 dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris 2016-2017 di Anfield, Liverpool, Rabu (28/12/2016) dini hari WIB. &nbsp;

(rts)

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