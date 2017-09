SPORT TWEETS: Cedera, Sergio Ramos Doakan Manuel Neuer Segera Sembuh

BINTANG Real Madrid, Sergio Ramos, ikut merasakan kesedihan yang dialami Manuel Neuer yang kembali mendapat cedera pada kaki kirinya. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya yakni @SergioRamos.

Meski keduanya berbeda klub, tapi respek kedua pemain sangatlah tinggi. Apalagi pada musim lalu, Neuer mengalami cedera saat Bayern Munich bertemu Madrid di perempatfinal Liga Champions. Alhasil cedera tersebut membuat penggawa Timnas Jerman itu harus mengakhiri musim lebih cepat.

Seperti diketahui, Neuer harus mengalami cedera dalam latihan bersama Bayern pada Senin. Ia pun diprediksi bakal absen selama berbulan-bulan karena cederanya tersebut.

Dalam cuitannya itu, Ramos mendoakan agar Neuer segera sembuh dan cepat kembali bermain untuk membela kubu Bayern. Sebab, pemain berpaspor Spanyol itu sangat mengharapkan pemain hebat seperti Neuer bisa terus beraksi di lapangan hijau, terutama di Liga Champions.

“Segera sembuh @Manuel _Neuer. Kami selalu ingin melihat pemain hebat di lapangan @Liga Champions,” cuit Ramos dalam akun resminya.

Los grandes, siempre en el césped. Recupérate pronto, @Manuel_Neuer

We always want to see the great players on the pitch. @ChampionsLeague https://t.co/rypVqnaEGR