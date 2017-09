Jadwal Piala Liga Inggris Dini Hari Nanti: Duo Manchester, Chelsea dan Arsenal Ambil Bagian

SEBANYAK 11 tim sudah dipastikan lolos ke 16 besar Piala Liga Inggris 2017-2018. Leicester City dan Tottenham Hotspur menjadi perwakilan Liga Inggris yang telah melaju ke putaran keempat.

Hal itu berarti, masih ada lima slot tersisa yang akan diperebutkan 10 tim. Pada Kamis 21 September 2017 mulai pukul 01.45 WIB, akan serentak digelar tiga pertandingan.

BACA JUGA: Michael Carrick Belum Merumput 1 Kali pun, Mourinho: Ia Masih Dibutuhkan

Ketiga laga itu mempertemukan Arsenal vs Doncaster Rovers, Chelsea vs Nottingham Forrest dan Everton vs Sunderland. Menyusul 15 menit kemudian giliran digelar laga Manchester United vs Burton Albion dan West Bromwich Albion (WBA) kontra Manchester City.

Jika tak ada kejadian luar biasa plus melihat performa terkini, bisa ditebak klub-klub mana saja yang akan melengkapi kuota 16 besar. Di atas kertas, Arsenal, Chelsea, Everton dan Manchester United mampu mengalahkan lawan-lawannya.

BACA JUGA: Belum Dipercaya Jalani Pertandingan, Mourinho Minta Carrick dan Herrera Bersabar

Selain sang lawan berasal dari divisi yang lebih rendah, mereka bermain di kandang sendiri. Sementara bagi Man City, tim asuhan Josep Guardiola akan menghadapi WBA yang kini menduduki posisi sembilan klasemen sementara Liga Inggris 2017-2018.

Meski begitu, The Citizens –julukan Man City– memiliki modal apik dengan selalu menang lewat skor meyakinkan dalam tiga partai terakhir. Sebut saja 5-0 kontra Liverpool, Feyenoord Rotterdam (4-0) dan Watford (6-0).

Berikut jadwal Piala Liga Inggris dini hari nanti:

01:45 Arsenal vs Doncaster Rovers

01:45 Chelsea vs Nottingham Forest

01:45 Everton vs Sunderland

02:00 Manchester United vs Burton Albion

02:00 West Bromwich Albion vs Manchester City