WOW! Banting Stir, Rio Ferdinand Bersiap Jadi Petinju Profesional

LONDON – Dua tahun setelah pensiun dari dunia sepakbola sebagai pemain, Rio Ferdinand kini bersiap meniti karier sebagai petinju profesional! Perjalanan Ferdinand di dunia tinju dipastikan akan disokong perusahaan judi online raksasa, Betfair.

Setelah gantung sepatu, Ferdinand sendiri bekerja sebagai pandit untuk BT Sport. Dikenal sebagai penggemar fanatik tinju, pria 38 tahun itu pun bakal segera mewujudkan mimpinya untuk menjadi petinju profesional.

Ferdinand kini tengah menunggu lisensi dari British Boxing Board of Control (BBBOC), sebelum nantinya memulai serangkaian latihan dan tentunya bertarung di laga kompetitif serta memperebutkan titel.

Bakal disokong Betfair, Ferdinand pun akan dimentori mantan juara kelas super-middleweight WBC, Richie Woodhall. Sementara soal menjaga kebugaran fisiknya, legenda Manchester United itu akan bekerjasama dengan personal trainer, Mel Deane.

“Saya terjun ke dunia tinju karena ini adalah tantangan besar. Saya menyukai tantangan! Saya telah memenangi berbagai titel sebelumnya (di dunia sepakbola), namun kini saya mengincar sabuk juara di dunia tinju,” ucap Ferdinand seperti dimuat BBC Sport.

“Dengan sokongan Betfair, saya ingin membuktikan diri saya di olahraga lain. Boxing adalah olahraga yang luar biasa buat pikiran dan juga tubuh. Saya selalu memiliki passion untuk tinju. Jelas kalau ini takkan mudah, tidak semua orang bisa jadi petinju profesional. Namun dengan dukungan Tim Betfair, dan juga ambisi saya untuk sukses, saya pikir anything is possible!” celoteh eks pilar Timnas Inggris tersebut.

Jika melihat bobot tubuh Ferdinand saat ini, yakni di kisaran 87 kg, maka Ferdinand akan masuk di cruiserweight category alias kelas penjelajah, satu tingkat di bawah kelas berat alias heavyweight.

Ferdinand sendiri diketahui juga berteman dekat dengan sederet petinju profesional, seperti Anthony Joshua, Tyson Fury, Tony Bellew, dan David Haye.

Sementara itu, ada anggapan kalau tinju dipilih Ferdinand untuk memulihkan mentalnya selepas kematian sang istri, Rebecca Ellison karena kanker payudara dua tahun lalu.

It's happening... Can’t wait to get started with the team @betfair have put together, @richiewoodhall and @meldeane 🥊 #DefenderToContender pic.twitter.com/s6AmLRo7DN