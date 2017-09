Suarez Baru Cetak 1 Gol, Valverde: Dia Tak Mengalami Penurunan Performa

BARCELONA – Sejak pertama kali bergabung bersama Barcelona pada bursa transfer musim panas 2014, Luis Suarez memang sukses menunjukkan performa luar biasa. Bahkan ia menjadi salah satu aktor krusial di balik keberhasilan Barca meraih sejumlah titel bergenggsi dalam beberapa tahun terakhir.

Akan tetapi Suarez memang menunjukkan performa yang kurang menjanjikan bersama Barca di musim 2017-2018. Bagaimana tidak dari lima pertandingan sudah dilalui bersama Barca di musim ini, pemain berjuluk El Pistolero tersebut baru menyarangkan satu gol.

Situasi memunculkan rumor bahwa ketajaman Suarez sebagai salah satu penyerang papan di dunia saat ini telah mengalami penurunan. Adalah faktor usia dan hengkangnya Neymar Junior ke Paris Saint-Germain (PSG) menjadi salah satu penurunan performa Suarez tersebut.

Mengetahui kondisi tersebut lantas mendapatkan komentar langsung dari juru taktik Barca, Ernesto Valverde. Ia membantah bahwa performa Suarez telah mengalami penurunan, meski baru menyumbangkan satu gol untuk Barca.

“Saya kira gaya main Suarez memang seperti itu. Dia sangat ekspresif ketika semuanya berjalan lancar maupun tidak. Ada hari-hari di mana ia lebih beruntung, namun itulah sepakbola,” jelas Valverde, seperti dirangkum dari Four Four Two, Selasa (19/9/2017).

“Jika dia tidak memanfaatkan peluang yang ada, orang lain yang akan melakukannya. Kami sangat percaya diri terhadap dirinya dan amat hebat memiliki pemain yang selalu lapar. Saya yakin dia akan segera mencetak gol,” tandas pelatih berusia 53 tahun tersebut.