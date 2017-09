Masih Memiliki Kemampuan Mumpuni, Juan Mata Doakan yang Terbaik untuk Rooney

MANCHESTER – Winger Manchester United, Juan Mata, mendoakan yang terbaik kepada striker Everton, Wayne Rooney. Mantan pemain Chelsea itu yakin Wazza –julukan Rooney– masih memiliki kemampuan mumpuni di atas lapangan.

“Saya pikir Wayne (Rooney) masih memiliki banyak hal yang bisa dilakukan di sepakbola dan saya berdoa yang terbaik baginya di musim ini,” kata Mata, seperti dikutip dari Goal, Selasa (19/9/2017).

Rooney akhirnya kembali ke Old Trafford setelah memutuskan hijrah ke Everton pada bursa transfer musim panas 2017. Wazza yang notabene merupakan top skor sepanjang masa The Red Devils –julukan Man United– mendapat sambutan hangat dari publik Old Trafford.

Bahkan para suporter yang hadir memberikan tepuk tangannya saat Rooney digantikan Kevin Mirallas di menit 82. Sebagaimana diberitakan Okezone sebelumnya, Mata merasa sambutan tersebut sangat layak diterima oleh Rooney.

Membela Man United selama 13 tahun, Rooney menjelma menjadi salah satu pemain legenda The Red Devils. Pemain berpaspor Inggris itu berhasil mempersembahkan lima gelar Liga Inggris dan satu trofi Liga Champions.

Namun karena sudah mulai memasuki usia senja, Rooney akhirnya tersingkir dari skuad utama Man United. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk hijrah ke Everton yang merupakan mantan klubnya sebelum gabung Man United.