Catat 100 Clean Sheets Bersama Manchester United, De Gea: Tak Pernah Terbayangkan!

MANCHESTER – Kiper Manchester United, David de Gea, kaget bisa meraih 100 clean sheets bersama Setan Merah. Penjaga gawang berpaspor Spanyol itu mengaku tak pernah membayangkan bisa meraih pencapaian di atas.

“Kemenangan penting dan meraih 100 clean sheets. Saya tak pernah membayangkan dapat meraih pencapaian ini. Terima kasih semuanya,” kata De Gea di akun Twitter-nya D_DeGea, Senin (18/9/2017).

Important win and 100 clean sheets 😳 I never imagined I would reach that figure. Thank you all 👊🏻 #mufc pic.twitter.com/JOY5MYTmoc