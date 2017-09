SPORT TWEETS: Jajal Tendangan Penalti di Stamford Bridge, Stephen Curry Bobol Gawang Chelsea!

SIAPA bilang seorang pemain basket tidak dapat melakukan hal lain di luar bidang olahraganya. Hal itu terpatahkan oleh sosok pebasket dunia, Stephen Curry. Bintang Golden State Warriors ini nyatanya bisa melakukan segala hal di luar lapangan basket.

Bintang basket dunia ini menjajal keahliannya dalam mengolah si kulit bundar di lapangan hijau. Ia terlihat hadir di Stamford Bridge yang notabene merupakan markas besar Chelsea pada Minggu 17 September 2017.

Setelah menyaksikan juara Liga Inggris musim 2016-2017 tersebut bermain imbang tanpa gol melawan Arsenal, Curry lantas menunjukkan kemampuannya bermain bola. Saat itu ia diberi kesempatan untuk menjajal tendangan penalti.

Terbukti, tendangan keras Curry layaknya seorang pemain sepakbola profesional. Bahkan kiper Chelsea yang saat itu bertugas menjaga gawang, tak mampu menahan tembakan keras pebasket berusia 29 tahun tersebut yang sempat membentur tiang gawang sebelum terjaring ke dalam jala gawang.

Sebagaimana dilansir Soccerway, Senin (18/9/2017), Curry mengunggah video singkat penaltinya tersebut melalui akun media sosial Twitter. Tak lupa ia juga menuliskan komentarnya yang berbunyi “Saya sangat baik dalam menggunakan kaki kanan. Terima kasih kepada @chelseafc karena mau menghabiskan waktu bersama saya di Stamford Bridge hari ini.”

I'm nice with the right foot though...thanks to @chelseafc for having me at Stamford Bridge today. ⚽️ pic.twitter.com/BtIZTmt5Xz