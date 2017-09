Klasemen Sementara Liga Inggris 2017-2018 hingga Pekan Ke-5: Duo Manchester Berdampingan di Puncak

LAGA Manchester United vs Everton menjadi laga penutup pekan ke-5 Liga Inggris 2017-2018. Bermain di Stadion Old Trafford, The Red Devils –julukan Man United– menang 4-0, lewat gol-gol yang dilesakkan Antonio Valencia, Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku dan Jesse Lingard.

Namun, kemenangan itu justru membuat Man United turun ke posisi dua. Sebab sehari sebelumnya, rival satu kota Man United yakni Manchester City mengalahkan Watford 6-0.

Berkat kemenangan itu, Man City dan Man United memiliki poin identik (13) plus selisih gol (16-2) yang sama. Namun, The Citizens –julukan Man City– berhak berada di puncak karena menang 6-0 atas Watford, sesuatu yang belum diraih Setan Merah musim ini.

Membuntuti duo Manchester ialah Chelsea di tangga ke-3. The Blues –julukan Chelsea– saat ini mengemas 10 angka. Pada pekan ke-5, tim asuhan Antonio Conte gagal meraih kemenangan setelah ditahan sang rival sekota, Arsenal 0-0.

Selanjutnya posisi ke-4 diisi tim promosi, Newcastle United dengan koleksi 9 angka. Setelah kalah di dua laga awal, The Magpies –julukan Newcastle– menang di tiga laga beruntun. Terbaru, Newcastle menumbangkan Stoke City 2-1.

Melengkapi posisi 5 besar ialah Tottenham Hotspur dengan poin 8. The Lilywhites –julukan Tottenham– gagal menang dalam tiga laga awal kandang yang tergelar di Stadion Wembley. Teranyar, tim asuhan Mauricio Pochettino ditahan Swansea City 0-0.

