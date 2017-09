Inter Kandaskan Crotone, Spalletti Puji Peran Perisic

MILAN – Inter Milan sukses mempertahankan tren positif mereka dalam gelaran Liga Italia 2017-2018. Memasuki Giornata keempat, klub berjuluk Nerazzurri itu nyatanya terus melanjutkan raihan tiga angka mereka usai menekuk Crotone dengan skor 2-0.

Kedua gol Inter tersebut masing-masing dicetak Milan Skrinian di menit 82 dan Ivan Perisic di menit 90+1. Menyikapi hal tersebut, pelatih Inter, Luciano Spalletti, mengaku senang dengan semangat yang ditunjukkan anak-anak asuhannya.

Utamanya, Spalletti memuji peran yang telah diberikan Perisic sejauh ini. Menurut pelatih berkebangsaan Italia itu, Perisic merupakan sosok tak terbantahkan dalam kesuksesan Inter memenangkan pertandingan di empat laga pertama Liga Italia 2017-2018.

Winger berpaspor Kroasia itu dinilai memiliki sosok pemimpin yang dapat membantu rekan-rekan satu timnya menuju kemenangan. Memang tak dapat dimungkiri, Perisic kerap kali berperan dalam gol-gol yang diciptakan Inter sejauh ini, baik dengan mencetak gol secara langsung atau pun melalui assist.

“Persic telah berkorban banyak. Pemimpin menunjukkan diri mereka ketika tim membutuhkan mereka dan Ivan telah menunjukkannya bahwa dia merupakan bagian penting dalam pertandingan-pertandingan awal ini,” ucap Spalletti, mengutip dari Four Four Two, Minggu (17/9/2017).

“Tim yang ingin mendapatkan hasil berpikir seperti ini, dengan membagi kekuatan dan kelemahan dan dengan bertanggung jawab ketika rekan-rekan satu tim mereka mengalami kesulitan,” pungkas Spalletti.